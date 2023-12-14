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05:00, 14 декабря 2023Экономика

В Госдуме призвали рассмотреть закон о прогрессивном налогообложении

Депутат Арефьев предложил ввести прогрессивное налогообложение

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Закон о прогрессивном налогообложении особенно актуален сегодня, когда государству нужны дополнительные средства в бюджет. Повышение налогов для олигархии будет более справедливым, чем для обычных граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Политик счел бессмысленным рост налога на жилье для граждан в условиях высокого уровня закредитованности населения.

«Закредитованность граждан высокая, перекредитовываться нечем из-за высоких ставок. Увеличение налога на жилье ничего позитивного не даст, а только усугубит проблему», — уверен Арефьев.

Более справедливым депутат счел принятие закона о прогрессивном налогообложении, который, по его мнению, поможет пополнить бюджет страны.

«Понимаю, что государству нужны дополнительные средства, но у нас есть олигархи — возьмите у них. Закон о прогрессивном налогообложении лежит уже год, его не рассматривают», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость жилья в России после переоценки в среднем выросла на 20-25 процентов. Из-за этого налог на недвижимость в скором времени также увеличится.

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      Наталия Белова
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