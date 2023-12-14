Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Джонсон заявил о наличии доказательств получения Байденами денег от иностранцев

Показания свидетелей и различные документы, обнаруженные в ходе расследования, доказывают получение семьей президента США Джо Байдена миллионов долларов от иностранцев. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Мы видели выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование», — подчеркнул Джонсон, комментируя принятие палатой представителей резолюции о дальнейшем расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.

По словам Джонсона, принятие резолюции стало важным шагом, поскольку среди конгрессменов нет предубеждений относительно действующего президента США, однако есть факты, которые нельзя игнорировать. «Сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию», — добавил Джонсон.

Ранее в Белом доме исключили возможность помилования Байденом своего сына Хантера в случае, если его признают виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям. Сыну президента США предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Утверждается, что не выплаченные государству средства Хантер тратил на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и проституток.