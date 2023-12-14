Безвозмездные сборы с бизнеса в России превысили план

РБК: безвозмездные сборы с бизнеса в России достигли 115,8 миллиарда рублей

По состоянию на 11 декабря безвозмездные поступления от компаний в федеральный бюджет достигли 115,8 миллиарда рублей, что означает перевыполнение плана. Об этом со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет» сообщает РБК.

В сентябре правительство в пояснительной записке к бюджету указывало, что по итогам года ожидаются платежи в размере 114,5 миллиарда рублей. Большая часть из них должна была прийти от иностранных компаний, которые пытаются продать активы и покинуть Россию. Это была первая оценка ожиданий, потому что год назад таких сборов не планировалось.

Добровольная комиссия при сделках по активам иностранных собственников была введена в декабре прошлого года. Изначально она должна была составлять не менее 5 процентов от суммы сделки. Однако в 2023 году правила взноса меняли. Вначале он стал обязательным, а потом его размер подняли до 15 процентов от рыночной стоимости активов.

Исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга (компания работает с такими сделками. — прим. «Ленты.ру») подтвердила, что на практике «добровольный» взнос составляет 15 процентов, хотя значительное количество клиентов и в этих условиях не смогли оформить сделку. Некоторые ожидают одобрения правительственной комиссии, другие готовят документы.

Ранее Счетная палата выяснила, что по итогам третьего квартала безвозмездные сборы в российский бюджет превысили запланированный уровень в 11,7 раза — 406,8 миллиарда рублей против 34,8 миллиарда, а прошлогодний результат — в шесть раз.

На тот момент взносы от уходящего из России бизнеса составляли 65,8 миллиарда рублей, остальную сумму аудиторы объяснили масштабными возвратами прошлогодних субсидий от организаций.