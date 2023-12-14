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09:56, 14 декабря 2023Россия

В российском городе телевизор придавил двухлетнюю девочку

В Ленобласти телевизор задавил двухлетнего ребенка, его не смогли спасти

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приозерске Ленинградской области телевизор упал на двухлетнюю девочку и придавил ее. Об этом сообщает 78.ru.

По его данным, это случилось в доме на улице Калинина. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли ребенка без признаков жизни. Известно, что девочка родилась в Таджикистане.

Телевизор упал на ребенка, когда он играл с трехлетним братом. Семья, где она воспитывалась, полная и на учете не состоит.

Ранее в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа шестилетнего ребенка придавило дверьми автобуса. Двери зажали голову и руки ребенка, когда пассажиры заходили в салон. Ребенка удалось освободить из дверей автобуса благодаря действиям матери.

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      Анастасия Шейкина
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