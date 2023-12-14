Подозреваемый в шпионаже в Норвегии «бразилец» оказался россиянином

VG: в Норвегии подозреваемый в шпионаже «бразилец» назвался россиянином Михаилом

В Норвегии подозреваемый в шпионаже «бразилец» признался, что он россиянин. Он назвался Михаилом Микушиным, сообщает норвежское издание VG.

Исследователя из норвежского университета Тромсе задержали в октябре 2022 года, тогда он представился именем Жозе Ассис Джамарриа и сказал, что он родом из Бразилии. Однако полицейская служба безопасности уже тогда подозревала, что у подозреваемого на самом деле российское гражданство и зовут его Михаил Микушин. По данным спецслужб Норвегии, мужчина занимался незаконной разведкой и сбором информации для властей РФ.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса — незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам, он также подозревается в незаконной разведке в ущерб другим государствам. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Россиянин впервые зарегистрировался под настоящим именем 6 декабря, перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло.

Ранее в Германии начался суд над предполагаемым российским шпионом. Обвинение полагает, что российские спецслужбы через посредника поручили ему сбор и передачу точных данных о геолокации систем HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ).