В Германии начался суд над предполагаемым российским шпионом

В ФРГ начался суд над экс-разведчиком BND по обвинению в шпионаже в пользу РФ

В Германии начался суд над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы (BND) и его предполагаемым сообщником по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Процесс над предполагаемым шпионом Карстеном Л., задержанным в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посредником, предпринимателем Артуром Е., начался в Высшем суде Берлина.

Как полагает обвинение, российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л., работавшему в аналитическом отделе BND, сбор и передачу точных данных о геолокации систем HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также утверждается, что российская разведка заплатила обвиняемым 450 тысяч евро (44 миллиона рублей) за их услуги.

Как пишут журналисты, запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года. Из-за секретности часть из них пройдет в закрытом режиме.

Ранее Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Нидерландов сообщило об отстранении сотрудника Минобороны страны из-за подозрений в обходе санкций против России. Как утверждается, он экспортировал детали самолетов в Россию, перенаправляя их в другие страны.