Сотрудника Минобороны Нидерландов отстранили из-за связи с Россией

Сотрудника Минобороны Нидерландов отстранили из-за подозрений в связи с Россией

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Нидерландов сообщило об отстранении сотрудника Минобороны Нидерландов страны из-за подозрений в обходе санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«48-летний сотрудник министерства обороны, подозревается в том, что он обходил санкции, экспортируя детали самолетов в Россию и перенаправляя их в другие страны. Министерство обороны приняло решение отстранить от должности сотрудника и будет ждать результатов судебного процесса», — сообщил агентству представитель оборонного ведомства.

Также сообщается, что у сотрудника Минобороны были изъяты документы, флэш-накопители и боеприпасы.

Ранее прокуратура ФРГ обвинила сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстена Л. и его посредника Артура Е. в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, Карстен Л. пытался сообщить российской стороне данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине.