Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 14 декабря 2023Мир

Президент Гайаны объявил венесуэльского лидера вне закона

Президент Гайаны Али: венесуэльский лидер Мадуро находится вне закона
Ирфаан Али

Ирфаан Али. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Венесуэльский лидер Николас Мадуро находится вне закона из-за своих действий из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Об этом заявил президент Гайаны Ирфаан Али в преддверии встречи с венесуэльским коллегой в интервью NBC News.

«Президент Мадуро безрассуден в этом заявлении. Оно демонстрирует, что он находится вне закона», — рассказал гайанский лидер.

Таким образом, он отреагировал на предыдущие заявления Мадуро, который анонсировал выдачу лицензий венесуэльским компаниям на разработку региона Эссекибо, который находится в Гайане.

Ранее стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо. Уточняется, что соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на курицу и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

      Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

      Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

      Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

      Стилист Лисовец оценил назначение Гоши Рубчинского главным дизайнером в Yeezy

      Дания анонсировала новый пакет военной помощи ВСУ

      Президент МОК прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

      Раскрыта стоимость флагманов Samsung

      Россиянин предстал перед судом за расправу над медиком из-за стука в дверь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости