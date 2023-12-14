Президент Гайаны объявил венесуэльского лидера вне закона

Президент Гайаны Али: венесуэльский лидер Мадуро находится вне закона

Венесуэльский лидер Николас Мадуро находится вне закона из-за своих действий из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо. Об этом заявил президент Гайаны Ирфаан Али в преддверии встречи с венесуэльским коллегой в интервью NBC News.

«Президент Мадуро безрассуден в этом заявлении. Оно демонстрирует, что он находится вне закона», — рассказал гайанский лидер.

Таким образом, он отреагировал на предыдущие заявления Мадуро, который анонсировал выдачу лицензий венесуэльским компаниям на разработку региона Эссекибо, который находится в Гайане.

Ранее стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо. Уточняется, что соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.