Путин анонсировал план работы председательства России в БРИКС в 2024 году
Россия посвятит председательство в БРИКС в 2024 году построению справедливого миропорядка. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».
Он также добавил, что деятельность БРИКС положительно скажется на международной системе.
«Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим "неписанным правилам", а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав ООН», — отметил президент.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал США важной и нужной страной мира. По словам президента, если американские элиты где-то договариваются или в чем-то уступают, то это воспринимается электоратом как провал или пробел, поэтому они вынуждены так себя вести.