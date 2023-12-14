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14:37, 14 декабря 2023Мир

Путин анонсировал план работы председательства России в БРИКС в 2024 году

Путин: Россия посвятит председательство в БРИКС справедливому миропорядку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия посвятит председательство в БРИКС в 2024 году построению справедливого миропорядка. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Он также добавил, что деятельность БРИКС положительно скажется на международной системе.

«Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим "неписанным правилам", а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав ООН», — отметил президент.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал США важной и нужной страной мира. По словам президента, если американские элиты где-то договариваются или в чем-то уступают, то это воспринимается электоратом как провал или пробел, поэтому они вынуждены так себя вести.

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      Максим Габриелян
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