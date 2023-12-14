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15:26, 14 декабря 2023Россия

Путин ответил на вопрос о двойниках

Путин о двойниках: похожим на себя должен быть только один человек
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о двойниках. Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в сети «ВКонтакте».

Во время мероприятия на экраны вывели изображение, на котором к главе государства обратился студент СПбГУ, сидевший в образе Путина и говоривший его голосом. Он задал ему вопрос о двойниках.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек И этим человеком буду я», — ответил президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких двойников. «Нет. Никаких нет двойников — что касается работы и так далее. Это относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ», — ответил он на просьбу прокомментировать подобные утверждения.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

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      Никита Абрамов
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