Путин раскрыл число заключивших контракт с ВС России

Путин: 486 тысяч человек заключили контракт с Вооруженными силами России

На 13 декабря 286 тысяч человек заключили контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — пояснил глава государства.

По его словам, на данный момент 244 тысячи находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 41 тысячу человек уже уволили в связи с достижением предельного возраста и по здоровью.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки российских войск поступили 385 тысяч человек. По его словам, 305 тысяч человек поступили на службу на контрактной основе. Еще около 80 тысяч являются добровольцами.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской