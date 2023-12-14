Путин высказался о магистрали в Китай

Путин пообещал обсудить с главой РЖД строительство магистрали в Китай

Президент России Владимир Путин высказался о строительстве железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и Китай. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

На пресс-конференции из зала поступил вопрос от журналистки из Югры. Она спросила, когда жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ждать начало строительства железной дороги, которая свяжет ХМАО, Сибирь и Китай.

«Он нужен, этот проект», — заявил Путин. Он указал, что способы реализации проекта рассматривают «Российские железные дороги» (РЖД), а также заявил о связи возможностей строительства с инвестиционной программой РЖД.

По словам Путина, сейчас наиболее значимым является развитие восточного полигона — Транссибирской и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей. Вопрос строительства магистрали из ХМАО он пообещал обсудить с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым и первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.