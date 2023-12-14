Путин высказался об участии мобилизованных в СВО

Президент Путин заявил, что мобилизованные отлично воюют в зоне СВО

Мобилизованные отлично воюют в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года» доступна в Rutube-канале «России 1».

По словам главы государства, резервисты хорошо показали себя в противостоянии с Вооруженными силами Украины. «Отлично воюют ребята», — заявил президент.

Российский лидер напомнил, что в первую волну частичной мобилизации удалось призвать 300 тысяч человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.