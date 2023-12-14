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12:14, 14 декабря 2023Россия

Путин заявил о невозможности существования России без суверенитета

Президент Путин: Россия не может существовать без суверенитета

Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она сейчас существует, или в котором существовала тысячу лет», — сказал глава государства.

Он отметил, что укрепление суверенитета является широким понятием, которое включает в себя обороноспособность, безопасность и обеспечивание прав свобод граждан стран.

Ранее Путин заявил, что величие России на сегодняшний день заключается в укреплении суверенитета. «Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, а он основан на самодостаточности. В технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — сказал глава государства.

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      Никита Абрамов
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