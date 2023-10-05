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20:10, 5 октября 2023Россия

Путин ответил на вопрос о величии России

Путин заявил, что величие России заключается в укреплении суверенитета

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении суверенитета. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, а он основан на самодостаточности. В технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках специальной военной операции. Глава государства выразил уверенность в том, что страна их добьется. «У нас есть свое понимание, что и как двигается.

Специальная операция в Донбассе началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Никита Абрамов
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