Путин ответил на вопрос о величии России

Путин заявил, что величие России заключается в укреплении суверенитета

Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении суверенитета. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, а он основан на самодостаточности. В технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках специальной военной операции. Глава государства выразил уверенность в том, что страна их добьется. «У нас есть свое понимание, что и как двигается.

Специальная операция в Донбассе началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.