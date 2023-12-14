Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 14 декабря 2023Россия

Путину показали облезлый спортзал и крымских школьников с медалями

Крымские школьники обратились к Путину из облезлого спортзала
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Крымские школьники обратились к президенту России Владимиру Путину из облезлого спортивного зала. В своем обращении к главе государства они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться. Трансляция мероприятия доступна на Rutube-канале «России 1».

В видеообращении школьники выстроились в ряд. Они были одеты в спортивную форму, по цветам напоминающую футболки сборной Аргентины. Они рассказали президенту, что участвуют как в региональных, так и во всероссийских соревнованиях, доказательством чего служат их медали.

«В этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет, полы давно прогнили, стены покрылись плесенью, окна выбиты, с потолка идет дождь, в здании холоднее, чем на улице», — рассказывает школьник об условиях тренировок. Он указал, что власти игнорируют их любые обращения и детям приходится даже в декабре тренироваться на улице.

В ответ на обращение крымских школьников Путин порассуждал о политике Международного олимпийского комитета (МОК). «Спорт — вне политики», — резюмировал президент. Он также пообещал помочь крымским школьникам с их вопросом. «Точечно эту проблему точно решим», — заключил Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Мировому спросу на нефть предрекли резкое замедление

      Курс доллара начал расти

      Путин высказался о статусе ЧВК в России

      Спикер Верховной Рады объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры

      Путин отреагировал на санкции против российского спорта

      Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

      Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

      Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

      Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости