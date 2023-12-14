Путину показали облезлый спортзал и крымских школьников с медалями

Крымские школьники обратились к Путину из облезлого спортзала

Крымские школьники обратились к президенту России Владимиру Путину из облезлого спортивного зала. В своем обращении к главе государства они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться. Трансляция мероприятия доступна на Rutube-канале «России 1».

В видеообращении школьники выстроились в ряд. Они были одеты в спортивную форму, по цветам напоминающую футболки сборной Аргентины. Они рассказали президенту, что участвуют как в региональных, так и во всероссийских соревнованиях, доказательством чего служат их медали.

«В этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет, полы давно прогнили, стены покрылись плесенью, окна выбиты, с потолка идет дождь, в здании холоднее, чем на улице», — рассказывает школьник об условиях тренировок. Он указал, что власти игнорируют их любые обращения и детям приходится даже в декабре тренироваться на улице.

В ответ на обращение крымских школьников Путин порассуждал о политике Международного олимпийского комитета (МОК). «Спорт — вне политики», — резюмировал президент. Он также пообещал помочь крымским школьникам с их вопросом. «Точечно эту проблему точно решим», — заключил Путин.