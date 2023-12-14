Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин сбежал от расправившейся с его другом компании

В ЕАО осудят двоих мужчин, расправившихся с другом в новогоднюю ночь

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Еврейском автономном округе (ЕАО) предстанут перед судом 33-летний и 57-летний россияне, подозреваемые в жестокой расправе над знакомым и угрозах его другу. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 1 января в Биробиджане четверо россиян распивали в квартире алкоголь. В ходе новогоднего застолья у мужчин произошел спор, в результате которого двое гостей принялись избивать хозяина ногами, позже его принялись колоть ножами, нанося удары в шею и тело. После того как хозяин перестал подавать признаки жизни, злоумышленники принялись угрожать его другу, но тот не стал ждать расправы и сумел сбежать из квартиры.

В ходе расследования допрошены свидетели, получены заключения ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчин к совершению инкриминируемых преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

      Бывший командующий НАТО признал неспособность ВСУ справиться с российской армией

      Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

      Названа новая дата закрытия всех КПП на границе Финляндии для россиян

      Румынские военные обнаружили воронку от дрона

      Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

      Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

      В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

      Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

      Одну группу россиян призвали отказаться от оливье в новогоднюю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости