Россиянин сбежал от расправившейся с его другом компании

В ЕАО осудят двоих мужчин, расправившихся с другом в новогоднюю ночь

В Еврейском автономном округе (ЕАО) предстанут перед судом 33-летний и 57-летний россияне, подозреваемые в жестокой расправе над знакомым и угрозах его другу. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 1 января в Биробиджане четверо россиян распивали в квартире алкоголь. В ходе новогоднего застолья у мужчин произошел спор, в результате которого двое гостей принялись избивать хозяина ногами, позже его принялись колоть ножами, нанося удары в шею и тело. После того как хозяин перестал подавать признаки жизни, злоумышленники принялись угрожать его другу, но тот не стал ждать расправы и сумел сбежать из квартиры.

В ходе расследования допрошены свидетели, получены заключения ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчин к совершению инкриминируемых преступлений.