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20:15, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка сбывала марихуану и получила пять лет колонии

В Воронежской области осудили на пять лет женщину за сбыт марихуаны

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Воронежской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 58-летнюю наркосбытчицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в апреле фигурантку задержали с поличным: она пыталась продать 70 граммов каннабиса 37-летнему мужчине. Позже женщина призналась, что занялась криминальным делом из-за нехватки денег. Товар она хранила в пяти алюминиевых флягах по 40 литров или в четырех пластиковых емкостях по десять литров, а продавала из рук в руки гражданам на развес при помощи граненого стакана. Всего у осужденной изъяли более 30 килограммов марихуаны.

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      Екатерина Кашурникова
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