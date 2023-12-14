Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год в $886,3 млрд

Сенат Конгресса США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму 886,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в пользу проекта высказались 62 сенатора, против проголосовали 10 законодателей.

Ранее Автор американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию.

По его мнению, утверждения, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, вполне обоснованны. Журналист отметил, что нежелание урегулировать конфликт дипломатическим путем привело к катастрофе для Украины и ее жителей.