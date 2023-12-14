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09:22, 14 декабря 2023Экономика

Российские власти собрались бороться со шринкфляцией

Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о подготовке к запрету девятка яиц

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Производителям социально значимых товаров, таких как молоко, сахар, подсолнечное масло, могут запретить занижать привычные объемы упаковки товара, чтобы те не могли вводить покупателей в заблуждение. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, поправки об использовании стандартных упаковок весом 500 граммов, 1 килограмм, 1 литр, десяток яиц и так далее, необходимо внести в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

Чиновник напомнил, что такие манипуляции, то есть снижение объема товара без снижения стоимости, называются шринкфляцией и являются одним из видов инфляции. Производителям они помогают снизить издержки, однако происходит это за счет злоупотребления доверием потребителей, которые предпочитают традиционно расфасованную продукцию.

В настоящее время объемы упаковки регулирует ГОСТ, но он не является обязательным стандартом. Для его внедрения ведомство может вынести вопрос на уровень ЕАЭС и внести требования в техрегламент, исполнять который уже обязательно.

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Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что уменьшение упаковки — распространенная манипуляция на российском рынке. В Союзмолоке отметили, что не всегда нестандартная упаковка объясняется стремлением ввести покупателя в заблуждение, иногда речь идет о нестандартном продукте.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что в один момент изменить объем упаковки не получится. Нужно провести замену или перенастройку производственных линий, заказать новую упаковку, выработать произведенную. Такие действия займут от 12 до 15 месяцев. По его мнению, переход будет возможен не ранее 2025 года, к тому же он приведет к дополнительному подорожанию товаров.

Генпрокуратура озаботилась возвращением стандартной упаковки в начале августа этого года. Через три месяца были внесены поправки в ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров», однако если производитель работает не по стандарту, то неисполнение требований ничем ему не угрожает.

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      Платон Щукин
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