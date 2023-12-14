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01:51, 14 декабря 2023Экономика

Силуанов рассказал об изменении конструкции бюджетного правила

Силуанов: Минфин сейчас не планирует менять конструкцию бюджетного правила
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минфин России не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в разговоре с «Известиями».

Министр напомнил, что бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре и наоборот.

По словам Силуанова, новая конструкция предусматривает направление в Фонд национального благосостояния доходов (ФНБ) от нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Кроме того, чиновник подчеркнул, что в 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а полностью соблюдаться новое правило будет с 2025 года.

Согласно оценке главы Минфина Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета будет постепенно снижаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила.

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      Юлия Мискевич
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