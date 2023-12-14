Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:11, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о проблемах с алкоголем

Кадр: Интервью «Вокруг ТВ» / YouTube

Участница реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Надежда Шевченко рассказала, что у нее была алкогольная зависимость. В этом она призналась в интервью для портала «Вокруг ТВ», доступном на YouTube.

«У меня были проблемы с алкоголем. (...) Я провалилась фактически не то что на дно, я упала в бездну», — сказала участница шоу. Она также отметила, что благодарна семье, и добавила, что никогда не отрицала наличие проблемы с алкоголем. По мнению Шевченко, если человек, злоупотребляющий спиртным, отказывается признавать это, то емууже невозможно помочь.

Звезда телешоу добавила, что смогла отказаться от алкоголя, когда пересмотрела свою жизнь и задумала о том, как ее проблема влияет на жизни ее близких.

Ранее о запое рассказал популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!». По его словам, он стал злоупотреблять спиртным после того, как видеохостинг YouTube удалил его канал.

Шевченко приняла участие в трех сезонах проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а также прошла в финал в 17 сезоне «Битвы экстрасенсов».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина

      Под Москвой пенсионер обнес секс-шоп

      Назван неочевидный ранний симптом деменции

      Продажи игровых консолей в России резко выросли

      СПБ Биржа нашла способ существовать под санкциями

      Посетителей пресс-конференции Путина начали дезинфицировать

      В России создали топливо из пакетов

      Россиянин заработал 600 тысяч рублей на шантаже невесты интимными снимками

      Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

      На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости