В Европе заявили о сомнениях в отношении поддержки Украины

Politico: действия Венгрии подрывают обещания ЕС по поддержке Украины

Действия Венгрии подрывают обещания Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины по принципу «столько, сколько потребуется», и ситуация осложняется в преддверии саммита сообщества. Об этом пишет издание Politico.

«Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы», — приводит издание слова одного из европейских политиков на правах анонимности.

Также еще один анонимный чиновник подчеркнул, что коалиция стран, выступающих против членства Украины в ЕС растет. В частности, он намекнул на позицию Австрии, которая требует сначала принятия стран Западных Балкан в сообщество. Прежде всего — Боснии и Герцеговины.

Ранее Венгрия уведомила председателя Евросовета Шарля Мишеля, что Будапешт не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.