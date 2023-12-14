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09:33, 14 декабря 2023Мир

В Европе заявили о сомнениях в отношении поддержки Украины

Politico: действия Венгрии подрывают обещания ЕС по поддержке Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Действия Венгрии подрывают обещания Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины по принципу «столько, сколько потребуется», и ситуация осложняется в преддверии саммита сообщества. Об этом пишет издание Politico.

«Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы», — приводит издание слова одного из европейских политиков на правах анонимности.

Также еще один анонимный чиновник подчеркнул, что коалиция стран, выступающих против членства Украины в ЕС растет. В частности, он намекнул на позицию Австрии, которая требует сначала принятия стран Западных Балкан в сообщество. Прежде всего — Боснии и Герцеговины.

Ранее Венгрия уведомила председателя Евросовета Шарля Мишеля, что Будапешт не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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      Максим Габриелян
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