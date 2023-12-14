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16:58, 14 декабря 2023Россия

В Госдуме одним словом описали прямую линию с Путиным

Депутат ГД Иванов описал прямую линию президента РФ Путина словом «уверенность»

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным можно описать одним словом — уверенность. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов по окончании общения главы государства с жителями страны и журналистами. Своими впечатлениями парламентарий поделился в Telegram.

14 декабря прошло мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которого президент более четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, глава государства затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.

«Хорошо видно: президент знает, что надо делать», — сказал Иванов. Уверенность президента передается и населению страны, добавил он.

В ходе подведения итогов года Путин ответил на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе из 2000 года. «Предостерег бы от излишней наивности и излишней доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», — ответил президент.

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      Алан Босиков
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