Путин дал совет себе из 2000 года

Путин заявил о желании предостеречь себя от наивности в общении с Западом

Президент России Владимир Путин заявил о желании предостеречь самого себя из 2000 года от наивности в общении с западными партнерами. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Оградил бы себя от избыточной наивности по поводу наших западных партнеров», — отметил российский лидер.

Также Путин заявил о желании сказать себе «Верной дорогой идете, товарищи!» А также дал бы себе напутствие: верить в великий русский народ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим учителем. Он также назвал везением то, что он на протяжении двух десятилетий находится в непосредственной близости от президента. В частности, он отметил мастерство Путина как переговорщика.