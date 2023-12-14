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16:20, 14 декабря 2023Россия

Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

Путин о том, что сказал бы самому себе в 2000 году: верной дорогой идете

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин порассуждал о том, что сказал бы самому себе в 2000 году. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в сети «ВКонтакте».

Во время мероприятия журналист задал главе государства вопрос, что бы Путин сказал самому себе образца 2000 года.

«Верной дорогой идете, товарищи!» — ответил ему президент.

Он также отметил, что предостерег бы себя от лишней наивности и доверчивости в отношении так называемых партнеров. И дал бы себе напутствие: верить в великий русский народ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим учителем. Он также назвал везением то, что он на протяжении двух десятилетий находится в непосредственной близости от президента. В частности, он отметил мастерство Путина как переговорщика.

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      Никита Абрамов
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