Песков назвал Путина своим учителем

Песков: Путин — мой учитель, работа с ним является бесценным опытом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина своим учителем. Его цитирует Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Песков назвал везением то, что он на протяжении двух десятилетий находится в непосредственной близости от президента. В частности, он отметил мастерство Путина как переговорщика. «То, как он использует аргументацию, то, как он убеждает собеседников (...) — это для меня бесценный опыт», — признался представитель Кремля.

Песков сообщил, что многому научился у Путина. «Я действительно почерпнул очень много знаний», — резюмировал он.

Во время общения с журналистами Песков порассуждал о необходимости государства убеждать граждан и другие страны в своей правоте. По его словам, отстаивание своих интересов ведется днем и ночью. По словам Песков, нет принципиальной разницы в том, идет речь об убеждении конкретного человека или целой страны в правильности своих действий.