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17:56, 14 декабря 2023Россия

В Госдуме заявили о работе над законопроектом о статусе ЧВК

Депутат Картаполов: работа над законопроектом о статусе ЧВК продолжается

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Работа над законопроектом о статусе частных военных компания (ЧВК) на данный момент продолжается. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

«Работа ведется. Это сложный законопроект, он требует очень многих согласований, поэтому здесь все идет в плановом порядке», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что работа над законопроектом затрагивает основы государства и безопасности. В связи с этим к нему нельзя подходить опрометчиво.

Ранее президент России Владимир Путин во время «Итогов года» высказался о статусе ЧВК в стране. По его словам, юридически частных военных компаний в России не существует. «Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом, в этом проблема», — сказал глава государства.

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      Никита Абрамов
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