В Крыму назвали пиаром вопрос детей к Путину из аварийного спортзала

Советник главы Крыма назвал пиаром вопрос детей к Путину из аварийного спортзала

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал пиаром вопрос детей к президенту России Владимиру Путину из аварийного спортзала в Солнечной долине, который поступил в ходе прямой линии. Свой комментарий чиновник опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что полуостров принял спортзал не в лучшем состоянии еще «с украинских времен».

«Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой — в спортзале местной школы. Вид спорта — хоккей на траве. Кто завел детей в здание аварийного спортзала — вопрос к правоохранителям», — написал Крючков.

Чиновник подчеркнул, что ремонтировать помещение решили в следующем году. По мнению Крючкова, кто-то использовал аварийное помещение для пиара и решения собственных проблем.

14 декабря крымские школьники обратились к президенту России из облезлого спортивного зала. В своем обращении к главе государства они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться.

В видеообращении ребята выстроились в ряд. Они были одеты в спортивную форму, по цветам напоминающую футболки сборной Аргентины. Они поведали Путину, что участвуют как в региональных, так и во всероссийских соревнованиях, доказательством чего служат их медали.