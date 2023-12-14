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11:24, 14 декабря 2023Россия

В Петербурге водитель на полной скорости въехал в пенсионерок на переходе

В Петербурге водитель въехал в двух пенсионерок на переходе на Народной улице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге водитель Geely на Народной улице на полной скорости въехал в двух пенсионерок, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, его иномарку развернуло в сторону разделительной полосы. Мужчина сбил горожанок в возрасте 64 и 80 лет.

Пострадавших пенсионерок отвезли в больницу. Одна из женщин находится в критическом состоянии, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью потерпевшей. Обстоятельствами инцидента также заинтересовались и в прокуратуре.

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      Анна Щербакова
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