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02:29, 14 декабря 2023Мир

В Польше объявили сбор денег для затушившего ханукальные свечи депутата

В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Брауна

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Польше объявили сбор денег для депутата Сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как Брауна подвергли финансовому наказанию, в польском сегменте интернета на специализированной платформе Zrzutka объявили сбор денег для него. Организаторы рассчитывали за 90 дней собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов). Уже за несколько часов в данной инициативе приняли участие 1883 человека, собрав в общей сложности 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов).

Однако вечером в среду, 13 декабря, сбор средств был заблокирован платформой. Портал указал на недопустимость сборов, связанных «с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц».

Во вторник, 12 декабря, польский правый депутат Гжегож Браун затушил ханукальные свечи огнетушителем в здании Сейма, чтобы прервать Хануку в парламенте. Всем присутствующим пришлось эвакуироваться из здания. Позже Брауна отстранил от заседания маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня, попросив его уйти.

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      Марина Совина
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