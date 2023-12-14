В Швеции заявили о расколе в ЕС по поддержке Киева

Премьер Швеции: раскол в ЕС по поддержке Киева станет опасным сигналом для США

Раскол в Европейском союзе (ЕС) по финансовой поддержке Киева станет опасным сигналом для США на этой неделе в преддверии саммита. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Financial Times.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа демонстрирует признаки раскола, то это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США поддерживали Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами поддерживаем Украину», — сказал политик.

Кристерссон также отметил, что обеспокоен тем, как будет проходить саммит. Следующие два-три дня либо дадут повод для беспокойства, либо покажут, что ЕС по-прежнему един, подчеркнул он, вторя чиновникам, которые опасаются затягивания встречи до выходных.

Ранее издание Politico сообщило, что действия Венгрии подрывают обещания ЕС по поддержке Украины по принципу «столько, сколько потребуется» и ситуация осложняется в преддверии саммита сообщества.