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09:51, 14 декабря 2023Мир

В Швеции заявили о расколе в ЕС по поддержке Киева

Премьер Швеции: раскол в ЕС по поддержке Киева станет опасным сигналом для США

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Раскол в Европейском союзе (ЕС) по финансовой поддержке Киева станет опасным сигналом для США на этой неделе в преддверии саммита. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Financial Times.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа демонстрирует признаки раскола, то это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США поддерживали Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами поддерживаем Украину», — сказал политик.

Кристерссон также отметил, что обеспокоен тем, как будет проходить саммит. Следующие два-три дня либо дадут повод для беспокойства, либо покажут, что ЕС по-прежнему един, подчеркнул он, вторя чиновникам, которые опасаются затягивания встречи до выходных.

Ранее издание Politico сообщило, что действия Венгрии подрывают обещания ЕС по поддержке Украины по принципу «столько, сколько потребуется» и ситуация осложняется в преддверии саммита сообщества.

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      Виктория Кондратьева
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