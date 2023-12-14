В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у администрации США осталось на помощь Украине около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, 96 процентов этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4 процентов будут предоставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) позднее в декабре.

«Как только у нас кончатся средства на замещение, мы не сможем восполнять собственные запасы [вооружений], заменять поставляемое Украине. Вот что стоит на кону», — сказала она.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.