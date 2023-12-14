Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 14 декабря 2023Мир

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у администрации США осталось на помощь Украине около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, 96 процентов этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4 процентов будут предоставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) позднее в декабре.

«Как только у нас кончатся средства на замещение, мы не сможем восполнять собственные запасы [вооружений], заменять поставляемое Украине. Вот что стоит на кону», — сказала она.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?

      МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

      Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

      Финансовый план России назвали «бюджетом победы»

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

      65-летняя Мадонна снялась в кожаном боди и сетчатых колготках

      Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

      Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

      Песков оценил борьбу России с санкциями

      Песков назвал дефицитные у Запада черты дипломатии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости