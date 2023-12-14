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20:14, 14 декабря 2023Из жизни

Невинно осужденный мужчина провел в тюрьме 19 лет

People: отсидевший 19 лет невинно осужденный вышел на свободу в США

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В США на свободу вышел невинно осужденный мужчина из штата Миннесота, который отсидел в тюрьме 19 лет. Об этом сообщает People.

Марвина Хейнса, которому сейчас 36 лет, арестовали в 2004 году и обвинили в расправе над 55-летним менеджером цветочного магазина Рэнди Шерером. Тогда неизвестный ворвался в торговую точку и потребовал отдать ему деньги и записи с камер видеонаблюдения. За прилавком была Синтия Макдермид — сестра Шерера, на которую злоумышленник и наставил пистолет. В этот момент менеджер вошел в зал из задней комнаты и попытался объяснить, что денег в кассе уже нет. Преступник дважды выстрелил в него и убежал.

У подозреваемого, которого изначально опознали свидетели, оказалось алиби, после чего следователи арестовали Хейнса, по наводке некого информатора. При этом Макдермит показали фотографию Хейнса двухлетней давности, где у него была прическа похожая на ту, что носил злоумышленник. После этого женщина указала на Хейнса, хотя, по ее же показаниям, он был значительно ниже преступника. Несмотря на эти и другие нестыковки в следствии, американец провел в тюрьме почти два десятилетия.

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В декабре прокуратура округа Хеннепин постановила отменить приговор, так как он был вынесен почти исключительно на основании свидетельских показаний, без каких-либо вещественных улик. Во время процесса не были представлены видеозаписи с камер наблюдения. Кроме того, орудие преступления так и не было найдено.

«Все это должно было заставить прокурора усомниться при вынесении решений, так как показания свидетелей часто ненадежны и являются одной из главных причин вынесения неправомерных приговоров», — заявила нынешний прокурор округа Мэри Мориарти. Она также отметила, что своим решением правоохранители причинили вред не только Хейнсу, но и семье Шерера, потому что его родные так и не знают правды о преступлении.

Выйдя на свободу, Хейнс поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение, особенно отметив свою сестру, которая помогала ему все эти годы. Мужчина также заявил, что намерен «двигаться вперед и вернуть жизнь», которой был лишен на 19 лет. Пока неизвестно, собирается ли Хейнс добиваться компенсации от властей за неправомерный приговор.

Ранее в США невиновный мужчина, который отсидел 27 лет в тюрьме за чужое преступление, потребовал от властей 50 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей) компенсации. 46-летний Томас Малик был осужден за преступление, которое произошло 26 ноября 1995 года в метро города Нью-Йорка.

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      Никита Савин
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