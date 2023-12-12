Невиновный отсидел 27 лет и потребовал 4,4 миллиарда рублей компенсации

AP: в США невиновный мужчина потребовал от властей $50 млн за 27 лет в тюрьме

В США невиновный мужчина, который отсидел 27 лет в тюрьме за чужое преступление, потребовал от властей 50 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей) компенсации. Об этом сообщает Associated Press.

46-летний Томас Малик был осужден за преступление, которое произошло 26 ноября 1995 года в метро города Нью-Йорка. Тогда неизвестные жестоко расправились с 50-летним кассиром Гарри Кауфманом при попытке ограбления станции, где он работал, в Бруклине. Они плеснули в отсек для денег кассы бензин и сожгли мужчину.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс, а в Сенате даже требовали запретить фильм «Денежный поезд» с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном в главных ролях, так как там была похожая сцена.

В расправе обвинили Томаса Малика, Винсента Эллерба и Джеймса Айронса. В 2022 году прокуратура Бруклина признала, что все трое были осуждены на основании ложных и противоречивых показаний, а также «других ошибочных доказательств».

В частности, во время группового опознания, в котором участвовал Малик, свидетель настойчиво указывал на другого подозреваемого. Свидетеля удалили с опознания и не приняли его показаний. На Малика также указал некий информатор полиции, однако, как выяснилось, он так часто говорил неправду, что позже суд запретил использовать его показания.

Теперь Малик подал в суд на город Нью-Йорк и двух детективов в отставке, которые работали с его делом. Мужчина требует «как минимум 50 миллионов долларов» за время, проведенное в тюрьме. Эллерб и Айронс также готовятся подать иски о компенсациях.

Главную роль в расследовании дела сыграли бруклинские детективы Луис Скарселла и Питер Шмил. Скарселла считался одним из лучших детективов США по раскрытию тяжких преступлений в 1980-1990-х годах. Однако, начиная с 2013 года, более 20 человек, которых арестовал Скарселла, и которые провели в тюрьме по 18-20 лет, были признаны невиновными.

Считается, что Луис Скарселла массово запугивал свидетелей, чтобы арестованных им людей осуждали на длительные сроки. По данным прокуратуры Нью-Йорка, от его действий пострадали как минимум 76 человек.

Ранее в США выпустили на свободу невинно осужденного мужчину, отсидевшего 34 года за ограбление, к которому он оказался непричастен. Сидни Холмс был приговорен к 400 годам тюремного заключения в 1988 году за участие в вооруженном ограблении.