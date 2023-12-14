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10:59, 14 декабря 2023Силовые структуры

Зарезавший сотрудника скорой помощи россиянин предстанет перед судом

В Свердловской области ударивший ножом фельдшера россиянин пойдет под суд

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Свердловской области предстанет перед судом обвиняемый в жестоком преступлении в отношении медицинского работника россиянин. Об этом в четверг, 14 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, 25 апреля бригада скорой медицинской помощи прибыла в один из домов города Березовский для оказания помощи женщине. Муж женщины из хулиганских побуждений вооружился ножом и нанес колющее ранение в грудь 28-летнему фельдшеру. Медик успел добраться до служебной машины, оказать себе первую помощь, после чего его быстро доставили в больницу. Однако из-за обильной кровопотери коллеги не смогли спасти ему жизнь.

В ходе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал вину частично. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, обвиняемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.

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      Владимир Седов
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