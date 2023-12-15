Московские школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

Ракова: архивным документам дали статус уникальных благодаря школьникам Москвы

В Москве завершилось первое полугодие проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Как рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, за несколько месяцев ученики столичных школ и колледжей успели поработать с документами известных медиков и деятелей театра и кино, которые учились в Императорском Московском университете и чьи личные дела сейчас хранятся в Главархиве Москвы. В итоге документы из шести личных дел выдвинуты на включение в Реестр уникальных документов Москвы.

«Мы системно подходим к историческому воспитанию школьников. Мы даем им возможность изучать артефакты не только в онлайн-формате за партами в “Московской электронной школе”, но и знакомиться с ними вживую. Так родился совместный проект Главархива Москвы и столичного Департамента образования и науки - «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Его участники исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей», — отметила Ракова.

По ее словам, проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» работает с сентября 2023 года. Он организован Главархивом Москвы и Московским центром воспитательных практик столичного Департамента образования и науки Москвы.

«По результатам исследований участников проекта специалисты Главархива выдвинули документы из шести личных дел студентов Императорского Московского университета - Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Склифосовского, Евгения Вахтангова, Александра Островского и Василия Кандинского - на включение в Реестр уникальных документов Москвы. Всего учащиеся исследовали около 550 особо ценных документов. Сейчас мы уже запустили отборочный этап на второе полугодие проекта», — рассказала Ракова.

В настоящее время финалистами проекта стали почти 30 человек, всего заявки на участие подали более 450 учеников школ и колледжей. В рамка проекта школьники с восьмого по одиннадцатый класс и студенты колледжей изучают документы студентов и преподавателей Императорского Московского университета, которые внесли большой вклад в развитие Москвы и страны в разных областях науки, творчества, общественной деятельности. С января и до конца апреля ученики будут исследовать материалы математиков и ученых естественных наук, литераторов, предпринимателей, общественных деятелей и историков.

Участники проекта изучают методику исследования архивных материалов и знакомятся с тем, как архивисты работают в хранилищах и специалисты реставрируют документы в лаборатории Главархива, а также готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках. Тезисы из финальных работ учеников затем используют специалисты Главархива в подготовке заключений при представлении отобранных документов на присвоение им статуса уникальных и внесении их в Государственный реестр уникальных документов архивного фонда Москвы.

