Экс-главу российского управления по вопросам миграции поместили в СИЗО

В Петербурге арестовали полицейского по делу о легализации 100 тысяч мигрантов

Суд в Петербурге заключил под стражу бывшего начальника регионального управления МВД по вопросам миграции Андрея Колесникова, подозреваемого в незаконной легализации мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Экс-полицейский пробудет под стражей до 12 февраля 2024 года. С ходатайством о его аресте выступил следователь.

О задержании Колесникова стало известно 13 декабря. Мужчина, занимая должность главы регионального управления МВД по вопросам миграции, с 30 января 2020-го по 24 января 2023 года оказывал содействие знакомому в постановке иностранцев на миграционный учет. Всего за этот период были незаконно поставлены на учет 16 тысяч мигрантов, из которых больше трех тысяч привлекались к административной ответственности, а 76 человек — к уголовной.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «в», «и», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.