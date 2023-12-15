Обнаружен опасный для здоровья долгий грипп

The Lancet Infectious Diseases: грипп вызывает аналог постковидного синдрома

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что у людей, госпитализированных с сезонным гриппом, вирус может вызвать долгосрочные и опасные последствия для здоровья, аналогичные долгому COVID или постковидному синдрому. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Специалисты проанализировали данные о 81 280 пациентах, госпитализированных из-за COVID-19 в период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2022 года, а также о 10 985 пациентах, госпитализированных из-за сезонного гриппа в период с 1 октября 2015 года по 28 февраля 2019 года.

Научная работа, сравнивающая вирусы, вызывающие грипп и COVID-19, показала, что в течение 18 месяцев после заражения пациенты с этими заболеваниями столкнулись с повышенным риском фатального исхода, повторной госпитализации и нарушением работы многих систем органов. Кроме того, время наибольшего риска составляло 30 дней или позже с момента начала инфекции.

Заметным исключением стало то, что вирус гриппа представляет собой более серьезную угрозу именно для дыхательной системы, чем коронавирус. Таким образом, возбудитель гриппа является респираторным вирусом, тогда как SARS-CoV-2 более агрессивный и неизбирательный, так как может поразить любую систему органов и вызывать недостаточность в сердце, мозге, почках и других органах.