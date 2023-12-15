Назван возможный мотив подрыва гранат депутатом партии Зеленского в Закарпатье

«Страна.ua»: депутат в Закарпатье подорвал гранаты из-за ссоры с коллегами

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин подорвал гранаты на заседании сельского совета в селе Керецки Закарпатской области из-за ссоры с коллегами по вопросу бюджета на 2024 год. О возможном мотиве нардепа пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что за несколько дней до произошедшего Батрин на видео раскритиковал старосту общины. «Он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч [гривен] для директора коммунального предприятия, но при этом в Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой», — сказано в публикации.

Как утверждает СМИ, в сети пишут, что за несколько минут до инцидента депутат ссорился с коллегами. Батрин якобы заявлял, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50 процентов и ежемесячную премию в 100 процентов от оклада. Уточняется, что это стало причиной возмущения депутата, так как во время предварительного голосования он не стал признавать удовлетворительной работу руководителя сельсовета.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что происшествие квалифицировали по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В расследовании также примет участие Служба безопасности страны.