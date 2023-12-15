Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 15 декабря 2023Мир

Гайана и Венесуэла решили обсуждать ситуацию с Эссекибо без применения силы

Гайана и Венесуэла договорились решать спор вокруг Эссекибо без применения силы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гайана и Венесуэла условились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух стран.

Стороны решили, что будут разрешать конфликт в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», — объяснил глава Венесуэлы Николас Мадуро.

Он и президент Гайаны Ирфаан Али также условились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо.

Ранее стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо. Уточнялось, что соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин с Николасом Мадуро.

В свою очередь, Мухаммед Ирфаан Али заявил, что Гайана намерена развивать военное сотрудничество со Штатами из-за территориального спора с Венесуэлой вокруг Эссекибо.

Президент также отметил, что правительство страны сделает все необходимое, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность Гайаны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Стало известно о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье

      Гайана и Венесуэла решили обсуждать ситуацию с Эссекибо без применения силы

      Российские разведчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

      Украинские военкомы начали ловить подростков

      В США поприветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

      В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников СВО

      Женщина вернулась домой спустя месяц и обнаружила удивительное изменение

      Лишившаяся уличных украшений семья посмотрела запись с камеры и удивилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости