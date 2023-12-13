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15:02, 13 декабря 2023Мир

В Гайане заявили о намерении развивать военное сотрудничество с США

Президент Гайаны: сотрудничество с США является частью оборонной стратегии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Гайана намерена развивать военное сотрудничество с США из-за территориального спора с Венесуэлой вокруг региона Эссекибо. Об этом в интервью BBC News Mundo заявил президент страны Мухаммед Ирфаан Али.

«Это часть нашей оборонной стратегии, и мы будем продолжать наращивать ее. У нас будет больше программ обучения и обменов и, конечно, не только с США», — объяснил глава Гайаны.

Президент также отметил, что правительство страны сделает все необходимое, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность Гайаны, но ожидает помощи от международных партнеров, имея в виду открытие американской военной базы на территории страны.

Ранее стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо. Уточняется, что соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

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      Дарья Балацкая
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