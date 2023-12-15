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20:52, 15 декабря 2023Россия

Путин раскрыл результаты поправок в Конституцию 2020 года

Путин: в результате поправок в Конституцию 2020 года выросла роль парламента

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В результате поправок в Конституцию России, внесенных в 2020 году, возросла роль парламента страны. Такие результаты изменений раскрыл президент России Владимир Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства рассказал об этом во время встречи с лидерами парламентских фракций. По его мнению, Конституция создала прочные гарантии прав и свобод граждан страны, а также определила облик парламента.

Он отметил, что Конституция рассматривается как живой организм. Поправки в закон, продолжил президент, расширили полномочия и повысили ответственность Федерального Собрания.

«Может быть, не все граждане еще почувствовали, осознали, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше, в том числе это касается и формирования высших органов исполнительной власти», — заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал необходимыми поправки в Конституцию, принятые в 2020 году. Глава государства напомнил, что главной задачей основного закона является защита прав, свобод и интересов россиян.

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      Никита Абрамов
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