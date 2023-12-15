Путин заявил о планах укреплять железнодорожную отрасль России

Путин: Россия продолжит укреплять железнодорожную отрасль

Президент России Владимир Путин заявил о планах продолжить укрепление железнодорожной отрасли страны. Его слова в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда приводит РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо повысить провозную способность магистралей и скороть перевозок. Кроме того, он призвал задумываться о повышении качества и удобства обслуживания пассажиров.

Ранее эксперты разъяснили россиянам новые правила проезда на поездах, вступившие в силу с 1 сентября 2023 года. Так, в Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали правило, позволяющее пассажирам с верхних полок в определенные часы спускаться и пользоваться столиком у нижних полок для обеда или ужина. Там отметили, что это поможет проводнику урегулировать возможные споры.

