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19:37, 15 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по приехавшим к дому полицейским и ранил одного из них

В Приморье задержали мужчину, угрожавшего убить жену и ранившего полицейского

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Полицейские Приморского края задержали мужчину, угрожавшего расправиться с женой и открывшего стрельбу по приехавшим к его дому полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, все произошло в селе Душкино. В отделение полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ее супруг достал охотничье ружье и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ей расправой. На место прибыли сотрудники полиции. Увидев силовиков, мужчина выстрелил в их направлении, ранив одного из них. Стрелявшего задержали, им оказался ранее судимый 49-летний местный житель.

Получившего ранение сотрудника правоохранительных органов госпитализировали, он находится в стабильном состоянии.

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      Олеся Мицкевич
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