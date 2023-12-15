Силовики предотвратили теракт на вокзале в Нальчике

В Нальчике задержали мужчину, готовившего теракт на вокзале по заказу Украины

В Нальчике на вокзале предотвратили теракт. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, силовики задержали 42-летнего местного жителя. Силовики обыскали его квартиру в переулке Голубых Елей и выяснили, что мужчина арендует гараж. Из съемного гаража изъяли два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые он зафиксировал в металлическом ведре.

Отмечается, что россиянин общался с украинскими кураторами и планировал привести в действие взрывное устройство под Новый год на вокзале. Возбуждено дело по статьям 205 («Террористический акт»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и «Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления»