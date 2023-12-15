Метеоролог объяснил название циклона «Ваня»

Метеоролог Вильфанд заявил, что имя циклону можно дать за 200 евро

Традиционно циклонам давали только женские имена, а в 1970-х годах, от этой традиции решили отойти, и циклоны получили большее гендерное разнообразие. Появление названия циклона «Ваня», в разговоре с «Лентой.ру» объяснил руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.

«Каждый тропический циклон имеет свое название. Потому что это индивидуум, персона, личность. Тропический циклон — это сгусток энергии, который формируется над теплыми акваториями океана и несет в себе колоссальную силу. С 1950-х годов было принято решение называть их только женскими именами, потому что, если смотреть на спутниковые снимки, это неописуемая красота. Но разрушительная энергия невероятная. Затем, в конце 1970-х годов гендерная справедливость была восстановлена, циклоны начали получать и мужские имена», — рассказал метеоролог.

Другая необычная традиция, по словам Вильфанда, связана с последствиями циклона: если в результате него произошли не просто крупные разрушения, но также были человеческие жертвы, его имя никогда не повторится в архивах метеорологических служб.

В умеренных широтах циклонов намного больше, имена им, как правило, не дают. Метеоролог объяснил, что циклоны зарождаются так часто, что на них просто не хватит имен. Кроме того, они часто сливаются. Изменить традиции решил Европейский университет в Германии.

«Там очень хороший метеорологический факультет, квалифицированные специалисты. Но несколько лет назад метеорологическая станция была разрушена. Поскольку университет частный, деньги на восстановление государство не давало. И они придумали называть циклоны над европейским континентом за деньги. Тогда дать имя циклону стоило 200 евро, антициклону — 300 евро. Так циклон "Ваня" и получил свое название», — заключил Вильфанд.

Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня в 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.