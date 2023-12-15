В Госдуме отреагировали на анонсированное ГУР нападение на Крым

Депутат Госдумы Шеремет о ролике ГУР о нападении на Крым: не убедительно

Анонсированное в Киеве нападение на Крым не выглядит убедительно. Об этом депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости.

Ранее украинские СМИ распространили видеоролик, снятый Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Видео заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите».

«Мы их ждем», — сказал Шеремет. По его словам, на полуострове все — «наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры» — готово к появлению украинских солдат. Это ждет тех военнослужащих, которым повезет дойти до берегов Крыма живыми, подчеркнул он. «Welcome [добро пожаловать]», — добавил депутат Госдумы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил безопасность на полуострове на фоне атак украинских беспилотников. Притом что стопроцентной защиты от дронов нет, жители региона живут обычной жизнью, заявил он.