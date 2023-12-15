Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 15 декабря 2023Россия

В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

В Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь припаркованных авто
СюжетАвария на Дмитровском шоссе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России, передает ТАСС.

По информации министерства, авария произошла на Дмитровском шоссе близ дома 107. Водителя китайского электрокара направили в больницу, о его состоянии после аварии не уточняется.

Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавший получил ушиб спины. «Человек выехал на тротуар, проехал по тротуару, поцарапал машин пять–шесть–семь и остановился. Люди начали его из машины доставать, машина была заперта, вызвали МЧС, пожарных. Машина задымилась. Водителя трясло, его забрали на скорой», — рассказал «Известиям» владелец одной из поврежденных машин.

Ранее в Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь» и попала на видео. Авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

      Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

      Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

      В Польше резко высказались об Украине

      Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

      Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

      Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

      В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

      В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

      Япония запретила импорт российских алмазов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости