В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

В Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь припаркованных авто

В Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России, передает ТАСС.

По информации министерства, авария произошла на Дмитровском шоссе близ дома 107. Водителя китайского электрокара направили в больницу, о его состоянии после аварии не уточняется.

Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавший получил ушиб спины. «Человек выехал на тротуар, проехал по тротуару, поцарапал машин пять–шесть–семь и остановился. Люди начали его из машины доставать, машина была заперта, вызвали МЧС, пожарных. Машина задымилась. Водителя трясло, его забрали на скорой», — рассказал «Известиям» владелец одной из поврежденных машин.

Ранее в Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь» и попала на видео. Авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.