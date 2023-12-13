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14:08, 13 декабря 2023Россия

Россиянка на Maserati пробила стену торгового центра и попала на видео

В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра

В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь» и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

Как сообщает издание, авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.

Отмечается, что виновница аварии — супруга одного из застройщиков торгового центра.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин протаранил полный спящих людей частный дом. Авария произошла в красноярском микрорайоне Покровка.

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      Марк Леонов
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