Россиянка на Maserati пробила стену торгового центра и попала на видео
В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра
В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь» и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.
Как сообщает издание, авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.
Отмечается, что виновница аварии — супруга одного из застройщиков торгового центра.
Ранее сообщалось, что пьяный россиянин протаранил полный спящих людей частный дом. Авария произошла в красноярском микрорайоне Покровка.