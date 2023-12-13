Россиянка на Maserati пробила стену торгового центра и попала на видео

В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра

В Екатеринбурге женщина на Maserati пробила стену торгового центра «Алатырь» и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

Как сообщает издание, авария произошла из-за того, что в салоне автомобиля запотели стекла и россиянка не смогла оценить расстояние до стены здания.

Отмечается, что виновница аварии — супруга одного из застройщиков торгового центра.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин протаранил полный спящих людей частный дом. Авария произошла в красноярском микрорайоне Покровка.